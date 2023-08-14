Побывавший на Балхаше Андрей Макаревич выловил огромную рыбу (фото)

Андрей Макаревич. Фото: facebook.com/makarevichav

Основатель и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич побывал на озере Балхаш. Об этом 69-летний российский певец и рок-музыкант написал в Facebook, передает NUR.KZ.

Андрей Макаревич поделился своими впечатлениями с подписчиками.

"Наконец-то добрался до пресноводной охоты! (в Израиле этого нет.) Балхаш, устье реки Или, база "Дельта".

Сумасшедшая прозрачность воды при температуре 28 градусов, из рыбы - сазан, змееголов, сом, белый амур (реже). Охота не такая простая, как в дельте Волги, но именно это делает ее интересной.

Один минус - далеко. Шесть дней просвистели, как один", - написал он.

"Ух-ты, вот это добыча!", "Круто отБалхашился! Красавец! Ну и ты тоже неплохо выглядишь!", "Welcome в Казахстан, Андрей Вадимович", "Прекрасный улов", "По-белому завидую! Всегда мечтал там побывать", "Сковородка должна быть бигсайз", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032348-pobyvavshiy-na-balhashe-andrey-makarevich-vylovil-ogromnuyu-rybu-foto/