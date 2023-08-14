Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Побывавший на Балхаше Андрей Макаревич выловил огромную рыбу (фото)

Опубликовано:

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич. Фото: facebook.com/makarevichav

Основатель и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич побывал на озере Балхаш. Об этом 69-летний российский певец и рок-музыкант написал в Facebook, передает NUR.KZ.

Андрей Макаревич поделился своими впечатлениями с подписчиками.

"Наконец-то добрался до пресноводной охоты! (в Израиле этого нет.) Балхаш, устье реки Или, база "Дельта".

Сумасшедшая прозрачность воды при температуре 28 градусов, из рыбы - сазан, змееголов, сом, белый амур (реже). Охота не такая простая, как в дельте Волги, но именно это делает ее интересной.

Один минус - далеко. Шесть дней просвистели, как один", - написал он.

"Ух-ты, вот это добыча!", "Круто отБалхашился! Красавец! Ну и ты тоже неплохо выглядишь!", "Welcome в Казахстан, Андрей Вадимович", "Прекрасный улов", "По-белому завидую! Всегда мечтал там побывать", "Сковородка должна быть бигсайз", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032348-pobyvavshiy-na-balhashe-andrey-makarevich-vylovil-ogromnuyu-rybu-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.