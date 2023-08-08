Галкин разместил в Сети новое фото с женой и детьми, снятое на пляже в Израиле

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин поделился на своей страничке в Instagram фото с женой и подросшими детьми. Снимок звездной семьи вызвал бурную реакцию подписчиков, передает NUR.KZ.

"Вечер. Июнь. Израиль", - лаконично подписал Максим фото, сделанное на пляже.

Верные подписчики тут же отметили, что Галкин и Пугачева являются прекрасными родителями. Они оставили массу теплых отзывов под фото.

"Приятно смотреть на этих детей, которые выглядят как дети и ведут себя без понтов, потому что правильное воспитание! Родители молодцы!", "Дочка - копия Аллы, а сын на вас похож, будет таким же покорителем женских сердец", "Алла Борисовна просто восхитительна!", "Красивые, талантливые родители и прекрасные, замечательные дети", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, недавно Галкин разместил в соцсети теплое видео с подросшей дочерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031672-galkin-razmestil-v-seti-novoe-foto-s-zhenoy-i-detmi-snyatoe-na-plyazhe-v-izraile/