"Вылитый мама!": Шепелев поделился видео с подросшим сыном Жанны Фриске

Платон Шепелев. Кадр из видео: instagram.com/dmitryshepelev

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев на своей Instagram-странице опубликовала видео с подросшим сыном от скончавшейся певицы Жанны Фриске. В комментариях разгорелись споры, на кого похож мальчик.

На опубликованных кадрах 10-летний сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске Платон играет на электрогитаре композицию группы Slipknot.

"Любимый старший вытворяет совершенно невообразимые гитарные "уиу-уиу" и "бдщ-бдщ". Самое отрадное для меня - дается это ему с такой легкостью, что остается только восхититься и порадоваться. Буду надеяться, что не бросит и не остынет, потому что очень хорош", - подписал видеоролик ведущий.

В комментариях разгорелись споры, на кого больше похож Платон - на маму или папу. Большая часть подписчиков склоняется, что мальчик унаследовал внешность и музыкальный талант своей мамы-певицы.

"Гены знают свое дело", "Мамина и папина радость!!! Она бы очень гордилась сыном! Успехов мальчику и счастья!", "Музыкальный слух конечно же в маму! Такой же красивый и талантливый",

"Вылитый мама и внешне и талантом! "Боже, да он просто копия Жанны! Очень талантливый мальчик, дай Бог ему счастья!", "Красавчик и талантливый, как папа! Дмитрий со школьной скамьи на телевидении вел разные программы", - гласят комментарии под постом (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Многие также отметили, что для своего возраста Платон очень хорошо играет на гитаре довольно сложную композицию.

Напомним, известной певицы, экс-солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Она скончалась от рака головного мозга - глиобластомы.

У певицы остался единственный сын - Платон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031224-vylityy-mama-shepelev-podelilsya-video-s-podrosshim-synom-zhanny-friske/