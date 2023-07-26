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"Выглядишь на 24": 54-летняя Дженнифер Лопес выложила фото в бикини со дня рождения

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

24 июля американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала свой 54-й день рождения. Она поделилась снимками с праздника и восхитила поклонников отличной фигурой, передает NUR.KZ.

Фотографии Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram.

"Настроение дня рождения… весь месяц!" – подписала она публикацию.

На самом первом кадре запечатлена сама исполнительница в длинном серебристом платье на столе. На следующем фото Лопес в этом же платье на улице держит в руках бокал с коктейлем.

Кроме этого звезда поделилась фото в черном бикини, оформленном бело-зеленым принтом. На этих кадрах ее образ дополнили черная шляпа, массивные золотые серьги и браслеты, а также чокер на шее в виде цепи и подвеска с ключом.

Поклонники восхитились подтянутой формой артистки, о чем и написали в комментариях.

"54 года, а выглядишь на 24. С днем ​​рождения красавица", "Такая подтянутая и горячая даже в этом возрасте. Ты настоящая королева", "Как можно становиться еще красивее с каждым годом?", "Она выглядит впечатляюще и эффектно", "Оооооочень нравится это фото, такое счастье", – написали комментаторы.

Как пишет сайт Gazeta.ru, певица и актриса Дженифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в небогатом нью-йоркском районе Бронкс в семье выходцев из Пуэрто-Рико. Ее отец работал программистом, а мать была домохозяйкой.

Дженифер с детства занималась пением и танцами. Первую известность она получила в 1991 году как танцовщица труппы Fly Girl, а всемирно популярной стала после выхода в 2001 году альбома J.Lo, который остается самым успешным в ее карьере. Всего у певицы восемь студийных альбомов – последний (A.K.A.) был выпущен в 2014 году.

Помимо музыкальной, Лопес успешно развивает актерскую карьеру. Она снялась в фильмах "Свадебный переполох", "Госпожа горничная", "Девушка из Джерси", "Если свекровь – монстр", "Стриптизерши". В ее фильмографии больше трех десятков картин.

Кроме того, Лопес – одна из самых богатых женщин в мировом шоу-бизнесе, годовой доход которой исчисляется десятками миллионов долларов. Журнал Time внес ее в список 25 самых влиятельных испаноговорящих американцев, а Forbes назвал одной из самых авторитетных знаменитостей в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2030191-vyglyadish-na-24-54-letnyaya-dzhennifer-lopes-vylozhila-foto-v-bikini-so-dnya-rozhdeniya/

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