"Никогда не забудем, что ты сделал для нашей страны": Димаш написал о Денисе Тене

Денис Тен: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберен написал в Instagram о своем друге Денисе Тене в годовщину его смерти. Певец отметил, что заслуги талантливого фигуриста перед страной никогда не забудутся, передает NUR.KZ.

"Покойся с миром, мой друг… 5 лет без тебя… Мы никогда не забудем, что ты сделал для нашей страны", - написал Димаш на своей страничке в Instagram, разместив фото Дениса Тена.

Подписчики прокомментировали пост артиста.

"Светлая память", " Была у него вся жизнь впереди. Молодой, милый, талантливый Денис. Сколько раз смотрела его выступление под твою песню, не сосчитать", "Наш любимый Денис Тен навсегда останется в памяти народной необыкновенно светлым, чистым и невероятно одаренным мальчиком, который всего за 25 лет, отведенных ему, вписал свое имя в историю страны золотыми буквами", "Денис жив, потому что память о нем жива", - отметили они.

Напомним, 19 июля 2018 года Денис Тен был убит в результате нападения с ножом в центре Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029377-nikogda-ne-zabudem-chto-ty-sdelal-dlya-nashey-strany-dimash-napisal-o-denise-tene/