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30 лет независимости Казахстана

"Как молодо выглядят": живущие вместе 27 лет Жазира Байрбекова и ее муж очаровали фанатов

Опубликовано:

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова
Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественные артисты Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова почти 30 лет вместе. Однако фанаты в Instagram не смогли поверить, ведь супруги очень молодо выглядят, передает NUR.KZ.

Накануне Жазира Байрбекова решила проверить подписчиков на проницательность.

"Кто знает, когда мы познакомились?" - спросила она.

Подписчики перечислили свои варианты, но никак не могли ожидать настоящих цифр.

"29 лет прошло с тех пор, как мы познакомились, 27 лет мы уже женаты. Но вы не думайте, что мы уже старые. Это же всего лишь цифры", - отметила Жазира, опубликовав видео с супругом.

Фанаты забросали пару комплиментами.

"Мне столько лет, сколько вашим отношениям. Хотя вы моложе меня выглядите", "Какая красивая пара", "Живущие в любви супруги всегда молодо выглядят", "Желаю вам выглядеть так же молодо и в 97", "Серьезно? Вы точно люди?", "Желаю вам понянчить внуков", "Будьте вечно вместе", "Как молодо выглядят", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028556-kak-molodo-vyglyadyat-zhivuschie-vmeste-27-let-zhazira-bayrbekova-i-ee-muzh-ocharovali-fanatov/

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