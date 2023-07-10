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"Был мечтой многих девушек": Мейрамбек Беспаев показал архивные фото со своей свадьбы

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Мейрамбек Беспаев с супругой
Мейрамбек Беспаев с супругой. Фото: instagram.com/m_besbaev

Отечественный певец Мейрамбек Беспаев поделился в Instagram архивными кадрами, отметив, что у них с супругой 19-я годовщина свадьбы. Пользователи Казнета поздравили пару с гранатовой свадьбой, передает NUR.KZ.

"Сегодня 19 лет, как мы поженились", - написал Мейрамбек Беспаев.

Артист опубликовал архивные кадры со своей свадьбы и фотографии из семейного альбома. Публикация не оставила равнодушными подписчиков, которые пожелали супругам счастья и любви.

"Состарьтесь вместе, радуйтесь своим детям", "Когда Мейрамбек женился, девушки плакали", "Будьте счастливы", "Мейрамбек был мечтой многих девушек", "А я помню тот день, сообщили по телевидению, что Мейрамбек женился, я плакала навзрыд, я училась в 11 классе тогда", "Вчера вы только ждали, когда вашей избраннице исполнится 18, а уже вместе прожили 19 лет", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028001-byl-mechtoy-mnogih-devushek-meyrambek-bespaev-pokazal-arhivnye-foto-so-svoey-svadby/

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