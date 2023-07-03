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В Сети появились кадры со свадьбы незрячего певца Кенжебека Нурдолдая

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Кенжебек Нурдолдай с невестой
Кенжебек Нурдолдай с невестой. Кадр из видео: tiktok.com/qaz_stars

Отечественный исполнитель Кенжебек Нурдолдай, покоривший сердца казахстанцев своим голосом, женился. Кадры со свадьбы незрячего певца появились в соцсети, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как исполнитель хита "Шоколад" и его избранница счастливы.

Молодые люди задорно танцуют под песню "Қыздар-ай" в исполнении артиста Ернара Садирбаева, известного как Amre.

Они также кружат в танце под романтическую песню. Пользователи соцсети поздравили молодоженов и пожелали им счастья.

"Видно, что его невеста - хорошая девушка, будьте счастливы", "О, какая прекрасная новость, желаю вам семейного счастья, здоровья и крепкой любви", "Очень светлый человек и хороший музыкант. Почти отсутствует зрение, но это не мешает ему много работать и творить", "Я очень рад за Кенжебека", "Девушка красивая", "Брат, счастья тебе", - отреагировали пользователи Казнета.

Видео взято со страницы qaz_stars в TikTok

Ранее Кенжебек Нурдолдай рассказал о жизни и тернистом пути к славе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027310-v-seti-poyavilis-kadry-so-svadby-nezryachego-pevtsa-kenzhebeka-nurdoldaya/

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