"Поначалу было много запретов": Жазира Байрбекова рассказала, каким раньше был ее муж

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhanbolat_erbatyrov

Певица Жазира Байрбекова рассказала в программе "Төртеу түгел" о том, каким строгим раньше был ее муж - артист Жанболат Ербатыров. Сейчас же пара считается одной из самых идеальных в отечественном шоу-бизнесе.

Жазира призналась, что отношения в семье - это всегда большой труд, требующий терпения со стороны обоих супругов.

"Жанболат раньше был уверен, что женщина должна подчиняться мужчине. К примеру, у него поначалу было много запретов, мол, тебе нельзя это говорить, тебе нельзя так одеваться. Я ничего не могла ему объяснить словами.

Однажды я сильно заболела, мне было очень плохо, Жанболат понял, как я ему дорога, начал меня ценить. Я тогда подумала, что даже у болезни есть какие-то плюсы.

Я не могу сказать, что я что-то делала специально, чтобы изменить мужа. Какой я была, такая и есть", - отметила Жазира.

По просьбе ведущей программы артистка также назвала хорошие и плохие качества супруга.

"Он нетерпеливый. К примеру, когда официант задерживается с заказом, может высказать недовольство. Он также очень требовательный и прямолинейный, говорит все людям в лицо. Мне не очень нравятся эти его качества, но этого не изменить, это его характер", - призналась исполнительница.

Певица также отметила, что у ее мужа очень много хороших качеств. По словам Жазиры, он очень ее любит, имеет тонкое чувство юмора, он смел, а самое главное - семья для него в приоритете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027145-ponachalu-bylo-mnogo-zapretov-zhazira-bayrbekova-rasskazala-kakim-ranshe-byl-ee-muzh/