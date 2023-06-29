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44-летней Николь Шерзингер сделали предложение руки и сердца на Гавайях (фото)

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Николь Шерзингер с избранником
Николь Шерзингер с избранником: instagram.com/nicolescherzinger

Экс-солистка Pussycat Dolls 44-летняя Николь Шерзингер выходит замуж. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте, разместив фото с возлюбленным, передает NUR.KZ.

Романтическое предложение Николь Шерзингер получила на Гавайях. Ее избранник - 38-летний Том Эванс - встал на одно колено и предложил ей выйти за него замуж. Счастливыми и памятными моментами артистка поделилась в своей ленте.

"Я сказала "да", - написала она, добавив смайлик в виде кольца.

"Я так рада за тебя, поздравляю!", "Вы прекрасны вместе", "Ты заслуживаешь этого", "Наконец-то, я так долго ждал, я так рад за вас обоих, вы заслуживаете быть вместе навсегда, вы идеальная пара, созданная на небесах с любовью", - отметили фолловеры и коллеги по сцене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026832-44-letney-nikol-sherzinger-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-na-gavayyah-foto/

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