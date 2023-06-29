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"Редко встретишь по-настоящему счастливую замужнюю женщину": Фариза Ескермес о жизни в браке

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Отечественная актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Бажа", озвучила в Instagram свое мнение по поводу замужества. Она уверена, что женщина сама должна делать выбор - создавать ей семью или нет, передает NUR.KZ.

Фаризу спросили, если девушке 32 года и она еще не замужем, можно ли ее считать молодой.

"Быть замужем - это какая-то очень сильная установка у нас. Как-то сильно культивируют замужество в нашем обществе. Хотя по-настоящему счастливую замужнюю женщину редко встретишь", - заявила Фариза.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скриншот: instagram.com/fariza_yeskermes

Актриса отметила, что не стоит обращать внимание на чужое мнение.

"Никого не слушайте, хотите выходите, хотите всю жизнь будете Самантой - это ваше личное право. И чувствовать себя молодой в том числе - это ваше право и выбор. Мы всегда лишь делаем выбор", - написала она.

Ранее Фариза Ескермес ответила на вопрос, готова ли стать матерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026790-redko-vstretish-po-nastoyaschemu-schastlivuyu-zamuzhnyuyu-zhenschinu-fariza-eskermes-o-zhizni-v-brake/

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