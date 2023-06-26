Заподозренные в разводе Ерке и Raim собираются снять клип на песню, исполненную в дуэте

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан рассказала в Instagram о том, что они с мужем подготовили творческую новинку для своих поклонников. Супруги записали дуэт, а теперь планируют снять клип. Кроме того, пара собирается в поездку, передает NUR.KZ.

"Талантливый Raim сочинил песню для нас. Теперь нужно снять клип, даст Аллах. Мы с нетерпением ждем, когда же вы сможете услышать песню, а она - огонь", - отметила Ерке.

Супруги не только спели дуэтом, но и приняли участие в фотосессии.

"Уже давно сняли. Фотографии супер. Не можем поделить, кто какое фото опубликует. Но все же решили, что каждый разместит по одному фото. Не хотим будоражить людей", - заявила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке также ответила, как относится к кривотолкам. Отметим, что совсем недавно она была шокирована слухами об их разводе с Raim.

"Не верьте слухам - я еще хуже" - вот так я хочу ответить. Они теряют энергию, а не я. Пусть обсуждают", - написала певица.

Артистка также рассказала, что скоро они с мужем отправятся на отдых.

"Мы любим активный отдых, путешествовать по городам. Но в этот раз решили отдохнуть на море", - резюмировала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026339-zapodozrennye-v-razvode-erke-i-raim-sobirayutsya-snyat-klip-na-pesnyu-ispolnennuyu-v-duete/