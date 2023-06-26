Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Заподозренные в разводе Ерке и Raim собираются снять клип на песню, исполненную в дуэте

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан рассказала в Instagram о том, что они с мужем подготовили творческую новинку для своих поклонников. Супруги записали дуэт, а теперь планируют снять клип. Кроме того, пара собирается в поездку, передает NUR.KZ.

"Талантливый Raim сочинил песню для нас. Теперь нужно снять клип, даст Аллах. Мы с нетерпением ждем, когда же вы сможете услышать песню, а она - огонь", - отметила Ерке.

Супруги не только спели дуэтом, но и приняли участие в фотосессии.

"Уже давно сняли. Фотографии супер. Не можем поделить, кто какое фото опубликует. Но все же решили, что каждый разместит по одному фото. Не хотим будоражить людей", - заявила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке также ответила, как относится к кривотолкам. Отметим, что совсем недавно она была шокирована слухами об их разводе с Raim.

"Не верьте слухам - я еще хуже" - вот так я хочу ответить. Они теряют энергию, а не я. Пусть обсуждают", - написала певица.

Артистка также рассказала, что скоро они с мужем отправятся на отдых.

"Мы любим активный отдых, путешествовать по городам. Но в этот раз решили отдохнуть на море", - резюмировала она.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026339-zapodozrennye-v-razvode-erke-i-raim-sobirayutsya-snyat-klip-na-pesnyu-ispolnennuyu-v-duete/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.