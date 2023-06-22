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"Эмоций буря": экс-супруга Харламова прилетела в Казахстан, чтобы увидеть Чарын и Кольсай

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Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус поделилась впечатлениями от поездки на Кольсайские озера и Чарынский каньон. Экс-супруга юмориста Гарика Харламова разместила яркие фото из Казахстана в соцсети, передает NUR.KZ.

Актриса призналась, что захотела побывать на Кольсае и Чарыне после просмотра интервью с ребятами из группы "Ирина Кайратовна".

"Два года назад увидела в интервью у Дудя, как ребята из "Ирины Кайратовны" рассказывают о Чарынском каньоне и Кольсайских озерах, и поняла, что я хочу это увидеть. И вот я тут.

Всего лишь двое суток без сна, выезд в 5 утра из отеля, 8 часов в дороге, часами пешком по жаре и ноги в кровь. Но эмоций буря, глаза накормлены.

Знаю, что немногие местные здесь были. Отвечаю, братья, обязательно съездите. Ничего красивей и гипнотичней природы нет. Спасибо, Алматы, за прием. Хорошо-то как! "Со мной моя орава, и мы орем "Аррива!" - написала она.

"Кристина, зачет", "Добро пожаловать в Казахстан", "С приездом! Если не секрет, куда еще хочешь заехать, кроме Чарына и Кольсайских озер?", "Приятно вас видеть на наших просторах", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025901-emotsiy-burya-eks-supruga-harlamova-priletela-v-kazahstan-chtoby-uvidet-charyn-i-kolsay/

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