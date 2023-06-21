"Перестаньте называть беременной": Вика Дайнеко призналась, что имеет проблемы со здоровьем

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко призналась в том, что имеет проблемы со здоровьем. Она показала фото в купальнике и заявила, что ей неприятны слухи о ее беременности.

Как пишет "Вокруг ТВ", певица уже вторую неделю путешествует по Европе и делится яркими фото. Однако под некоторыми из них появляются комментарии, в которых проскальзывают бестактные вопросы. Так, кое-кто из подписчиков интересовался, не беременна ли Виктория.

Артистка попросила более не распускать слухи о несуществующей беременности и призналась, что имеет проблемы со здоровьем.

"Уже как десять лет меня периодически называют беременной, то в комментариях, то журналисты. Дорогие мои, иногда вы можете этим человека и обидеть", - отметила она.

Исполнительница призналась, что уже 10 лет страдает от аутоимунной проблемы. Это вызывает отеки в районе живота и приводит к сложностям при занятиях спортом, рассказала она.

"Да, мой живот часто выглядит месяц на четверый-пятый, я мало что могу с этим поделать. Поэтому уже отстаньте, пожалуйста, и перестаньте называть беременной. Это неприятно", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025790-perestante-nazyvat-beremennoy-vika-dayneko-priznalas-chto-imeet-problemy-so-zdorovem/