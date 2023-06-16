"Горы, море и песок": Карлыгаш Мухамеджанова раскрыла секрет красоты

Карлыгаш Мухамеджанова. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова, которая не перестает восхищать своих поклонников стройной фигурой, рассказала в соцсети о секрете красоты, передает NUR.KZ.

39-летняя актриса известна своими ролями в фильмах "Сказ о розовом зайце", "Я пышка", "Келинка Сабина 2", "Хоты бы в кино 2". Один из подписчиков заявил, что Карлыгаш - самая красивая актриса в Казахстане.

"Самая красивая найманка еще", - отметил он.

Комплимент смутил и порадовал актрису, которая также ответила на вопрос, как ей удается сохранять молодость и красоту.

"Горы, море и песок. А еще работа любимая и друзья", - раскрыла свой незатейливый секрет красоты актриса.

Сторис Карлыгаш Мухамеджановой. Скрин: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Ранее мы писали, что казахстанский боец MMA Куат Хамитов опубликовал фото с Карлыгаш Мухамеджановой и заинтриговал пользователей соцсети, заявив, что готов жениться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025135-gory-more-i-pesok-karlygash-muhamedzhanova-raskryla-sekret-krasoty/