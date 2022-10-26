"Кажется, я женюсь, ребята": Куат Хамитов заинтриговал фото с Карлыгаш Мухамеджановой

Карлыгаш Мухамеджанова. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов опубликовал в соцсети совместное фото с актрисой Карлыгаш Мухамеджановой. Спортсмен заинтриговал фанатов подписью к фото, передает NUR.KZ.

"Миссия выполнена, кажется, я женюсь, ребята", - подписал Куат фото с актрисой Карлыгаш Мухамеджановой, опубликованное в Instagram.

Карлыгаш отреагировала на снимок, оставив под публикацией смеющиеся эмодзи и смайлик в виде обезьянки с закрытыми глазами.

Не оставили без внимания интригующее фото и фанаты Куата.

"А девушка знает, что вы собираетесь на ней жениться?", "Я чувствовал, что между вами что-то есть", "Кажется, я это уже слышал!", "Карлыгаш знает, что выйдет замуж?", "Скорее всего, съемки", "Потеряли пацана", "Братан, делай красиво", - отметили они.

Ранее мы писали, что Карлыгаш Мухамеджанова в новом образе обворожила фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994344-kazhetsya-ya-zhenyus-rebyata-kuat-hamitov-zaintrigoval-foto-s-karlygash-muhamedzhanovoy/