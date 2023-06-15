"Восемь лет без тебя": Ольга Орлова поделилась архивным фото с Жанной Фриске

Ольга Орлова и Жанна Фриске. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась с поклонниками в Instagram редким архивным снимком с близкой подругой и коллегой по сцене Жанной Фриске, передает NUR.KZ.

Артистка опубликовала совместную фотографию со своей знаменитой подругой в годовщину ее смерти. На фото запечатленные в молодости экс-участницы группы "Блестящие" дружески обнимают друг друга.

"Восемь лет без тебя", - коротко написала под публикацией Ольга Орлова.

Подписчики вспомнили в комментариях добрым словом Жанну Фриске, отметив, как быстро летит время.

"Даже рука не поднимается лайк поставить", "Не верится до сих пор", "Как будто это было вчера", "Помним, любим", "Она навсегда останется в наших сердцах", "Очень больно... Нам тебя не хватает, Жанночка", "Время летит", - написали фанаты.

Напомним, 15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024907-vosem-let-bez-tebya-olga-orlova-podelilas-arhivnym-foto-s-zhannoy-friske/