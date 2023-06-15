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"Если он маменькин сынок, то это конец": актриса из Актау поразмышляла о жизни в браке

Опубликовано:

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса, звезда "Универа" Наталья Рудова, в детстве жившая в Актау, ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Наталья поведала, как бы относилась к свекрови, которая ее не жалует, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков задал Наталье вопрос, как бы она вела себя со свекровью, которая ее не любит.

"Думаю, уважительно и без особых контактов с агрессором, я не люблю конфликты и очень редко в них вступаю. Но самое важное в этом - отношение избранника к вам, если он маменькин сынок, то это конец изначально", - написала актриса.

Наталью спросили, жалела ли она, что в чем-то себе отказала.

"Я живу по принципу "лучше жалеть о том, что ты сделала", - отметила она.

Сторис Натальи Рудовой
Сторис Натальи Рудовой. Скриншот: instagram.com/rudovanata

У 39-летней кинодивы поинтересовались, какие процедуры для лица она использует.

"Обычные уходовые процедуры у косметолога. У меня всегда была прямоугольная челюсть, которую я, кстати, не любила никогда. Досталась то ли от бабушки, то ли от мамы.

Мне всегда это казалось грубым, а потом появилась мода на такую челюсть и все ее начали себе колоть. Вот так иногда оказывается, что наши комплексы - это чьи-то заветные мечты", - призналась она.

Ответила актриса и на вопрос о том, испытывала ли чувство зависти.

"Может, и было, но я не помню. Скорее в моей жизни это выражается в том, что я говорю себе, что вот это мне нравится, я хочу так же, и пытаюсь что-то для этого сделать", - отметила она.

Сторис Натальи Рудовой
Сторис Натальи Рудовой. Скриншот: instagram.com/rudovanata

Ранее отдыхающая на Бали Рудова показала роскошную фигуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024832-esli-on-mamenkin-synok-to-eto-konets-aktrisa-iz-aktau-porazmyshlyala-o-zhizni-v-brake/

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