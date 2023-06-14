"За два месяца до смерти он приходил ко мне": Куралай Нуркадилова о последней встрече с отцом

Куралай Нуркадилова. Фото: instagram.com/kuralaiofficial

Известный казахстанский дизайнер, психолог Куралай Нуркадилова поделилась в программе "Қыздар-ай" о том, что не успела сказать покойному отцу - видному политику Заманбеку Нуркадилову.

Ведущая программы Жанар Айжанова спросила Куралай, что бы она сказала своему отцу, будь он сейчас жив.

"За два месяца до смерти он приходил ко мне. Мы поговорили, но это скорее был не диалог, а монолог. Больше говорил отец, я не смогла ничего сказать, ком стоял в горле.

Конечно, я бы хотела сказать ему о многом. Но я думаю, что он меня и сейчас видит, чем я занимаюсь, что делаю, поддерживает меня", - рассказала Куралай.

Она поведала также, что после их встречи хотела позвонить отцу и сказать о том, что чувствует.

"Когда я очнулась от наркоза после операции, у меня были камни в желчном пузыре, а по психосоматике - это обида, уже тогда я поняла, что простила отца и хотела ему сказать об этом.

Это была моя первая мысль после операции, и так я собиралась с духом целую неделю. У меня не хватило сил, я не смогла сказать "прости", хотя сама давно уже поняла, что простила его. Откладывала на завтра и получила печальную весть о его смерти", - отметила она.

Ранее Куралай Нуркадилова уже рассказывала в своем большом интервью, что их рассорили с отцом корыстные люди. Она долгие годы не могла простить отцу уход из семьи. Дизайнер призналась, что из-за проблем в семье занялась психологией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024750-za-dva-mesyatsa-do-smerti-on-prihodil-ko-mne-kuralay-nurkadilova-o-posledney-vstreche-s-ottsom/