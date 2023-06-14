Модель Тейлор Хилл вышла замуж и показала первые кадры со свадьбы

Тейлор Хилл. Фото: instagram.com/taylor_hill

Американская топ-модель Тейлор Хилл, которая стала самым юным ангелом Victoria’s Secret, вышла замуж. Кадрами со свадьбы она поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Свадьбу молодожены сыграли в Колорадо, на Родине топ-модели. Торжество состоялось 10 июня, однако снимками со свадьбы она поделилась лишь пару часов назад.

"10 июня я вышла замуж за любовь всей моей жизни и моего лучшего друга в родном городе, это была волшебная сказка и свадьба моей мечты", - подписала фотографии Тейлор.

Избранником модели стал финансист Дэниэль Фрайер. Пара обручилась летом два года назад. Тейлор Хилл рассказала об этом поклонникам в Instagram и показала подаренное ей обручальное кольцо.

"Мой лучший друг, моя родственная душа, я всегда буду любить тебя", - сказала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024663-model-teylor-hill-vyshla-zamuzh-i-pokazala-pervye-kadry-so-svadby/