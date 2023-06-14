Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Модель Тейлор Хилл вышла замуж и показала первые кадры со свадьбы

Опубликовано:

Тейлор Хилл
Тейлор Хилл. Фото: instagram.com/taylor_hill

Американская топ-модель Тейлор Хилл, которая стала самым юным ангелом Victoria’s Secret, вышла замуж. Кадрами со свадьбы она поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Свадьбу молодожены сыграли в Колорадо, на Родине топ-модели. Торжество состоялось 10 июня, однако снимками со свадьбы она поделилась лишь пару часов назад.

"10 июня я вышла замуж за любовь всей моей жизни и моего лучшего друга в родном городе, это была волшебная сказка и свадьба моей мечты", - подписала фотографии Тейлор.

Избранником модели стал финансист Дэниэль Фрайер. Пара обручилась летом два года назад. Тейлор Хилл рассказала об этом поклонникам в Instagram и показала подаренное ей обручальное кольцо.

"Мой лучший друг, моя родственная душа, я всегда буду любить тебя", - сказала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024663-model-teylor-hill-vyshla-zamuzh-i-pokazala-pervye-kadry-so-svadby/

Автор: Анастасия Золотникова
Модель Тейлор Хилл вышла замуж и показала первые кадры со свадьбы

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.