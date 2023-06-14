Модель Тейлор Хилл вышла замуж и показала первые кадры со свадьбы
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Американская топ-модель Тейлор Хилл, которая стала самым юным ангелом Victoria’s Secret, вышла замуж. Кадрами со свадьбы она поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.
Свадьбу молодожены сыграли в Колорадо, на Родине топ-модели. Торжество состоялось 10 июня, однако снимками со свадьбы она поделилась лишь пару часов назад.
"10 июня я вышла замуж за любовь всей моей жизни и моего лучшего друга в родном городе, это была волшебная сказка и свадьба моей мечты", - подписала фотографии Тейлор.
Избранником модели стал финансист Дэниэль Фрайер. Пара обручилась летом два года назад. Тейлор Хилл рассказала об этом поклонникам в Instagram и показала подаренное ей обручальное кольцо.
"Мой лучший друг, моя родственная душа, я всегда буду любить тебя", - сказала знаменитость.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024663-model-teylor-hill-vyshla-zamuzh-i-pokazala-pervye-kadry-so-svadby/