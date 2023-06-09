"Об известном человеке говорят разное": Каримов поставил точку в слухах о его ориентации

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Отечественный артист Алишер Каримов рассказал в программе Revue News, как относится к слухам о своей ориентации. Певец отметил, что старается не замечать подобные кривотолки.

Журналист программы задала откровенный вопрос Алишеру Каримову, как он отнесся к тому, что на некоторых сайтах выходили статьи о его ориентации.

Она спросила, пытался ли Алишер наказать по закону паблики, распространившие о нем подобную информацию.

"Об известном человеке говорят разное, всегда ходят сплетни и слухи. Никогда не обращал на такое внимание.

Думаю, те, кто пишет о таком, просто невежи. Они не думают, к примеру, о том, что мои родители - пожилые люди, могут это прочитать.

Они не думают, что их сыновья в будущем, возможно, станут артистами, будут выступать на сцене в блестящих костюмах, сделают блефаропластику...

Но все возвращается, карма существует. Я верю в это", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024153-ob-izvestnom-cheloveke-govoryat-raznoe-karimov-postavil-tochku-v-sluhah-o-ego-orientatsii/