Нучи ответил на критику о несоблюдении дресс-кода в оперном театре Барселоны

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на критику подписчиков в соцсети по поводу несоблюдения дресс-кода в театре, куда он отправился будучи в Испании, передает NUR.KZ.

"Увидел своими глазами, что же это такое - настоящая европейская опера, аристократы в партере, масштабные декорации и стены, в которых выступала Монсеррат Кабалье, кстати, оперный театр Gran Teatre del Liceu - ее альма-матер, а Испания - родина. Жаль, съемка запрещена, однако кусочек начала успел снять", - написал Нучи, разместив кадры из театра.

Некоторые подписчики сделали замечание Нучи по поводу его одежды.

"А как же театральный дресс-код?", "Аристократы в партере, масштабные декорации... и в настоящем европейском оперном театре казах в порванных шортах и в прозрачной кофте. Эстетика на высшем уровне, конечно, у вас", "Немного одежда не подходит для театра. Опера - это высшее искусство", "Оделся, как будто пришел в гей-клуб", - отметили они.

Но другие вступились за блогера.

"Не пойму, что все набросились на Нурлана? Если администрация театра впустила его в таком виде, значит им нормально", "Люди, что вас так триггерит в Нучи - это ваша теневая сторона, это то, о чем вы мечтаете и не можете себе позволить", "Честно, я прочла пост и увидела красоту оперы, настолько передал ее Нучи. Обратила внимание на одежду после комментов", - заявили фанаты.

Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Сам Нурлан ответил на критику в сторис.

"Скандал, откуда не ждали. Ребята, во-первых, мне можно все! И даже прийти на оперу в таком виде. Во-вторых, лучше все-таки до нее дойти, пусть и в рваных джинсах, чем всю жизнь ждать идеального момента, мужчины, платья и так и не попасть в него.

Ну и главное - я в трансерфинге, доверяю пространству, и всегда говорю "да" возможностям. Шли гулять, поступило предложение зайти в оперу, почему бы и да!" - заявил он.

А также рассказал о ближайших планах.

"Оперу осквернили, сегодня пойдем Бейонсе развращать", - отшутился он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024080-nuchi-otvetil-na-kritiku-o-nesoblyudenii-dress-koda-v-opernom-teatre-barselony/