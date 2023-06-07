"Это была колоссальная проверка": Дана Есеева рассказала, что испытала, когда стала келин

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Отечественная актриса и блогер дана Есеева рассказала в соцсети о своем пути становлении в качестве келин. Дана заявила, что за годы брака прошла "настоящую школу трансформации", передает NUR.KZ.

Дана отметила, как восприняла поговорку о том, что келин проходит своеобразный экзамен несколько лет.

"Мне так сказали сразу после свадьбы. Когда я услышала это, была возмущена. Мой импульсивный характер вылез на лице в виде капилляров, потому что я понимала, что не могу открыть там дискуссию и высказать свое мнение", - отметила она, добавив, что не понимала, почему ее должны проверять и испытывать.

Дана призналась, что с тех пор, как стала келин, испытала много эмоций.

"Удивлялась, старалась, обижалась, отрицала, соглашалась, пробовала, ошибалась, понимала, переосмысливала, теряла, выстраивала границы, стирала их, показывала характер, уходила, возвращалась, смирялась, жертвовала, набиралась сил, снова собирала себя, злилась, умнела, примеряла роли, размышляла, остановилась… зафиксировала.

И это была колоссальная проверка, но не для родственников мужа, я проверяла себя", - поведала Дана.

Актриса призналась, что прошла "школу трансформации", на это ей понадобилось семь лет.

"Все это время я готовила себя ко взрослой жизни, и сейчас, какие бы ни встречались вопросы, я стараюсь их решать с позиции взрослого человека, понимающего, что состояние, в котором он пребывает, это его выбор. Созидать или выживать? Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023799-eto-byla-kolossalnaya-proverka-dana-eseeva-rasskazala-chto-ispytala-kogda-stala-kelin/