"Ищу келин": Айгуль Иманбаева призналась, что хочет женить сына

Айгуль Иманбаева с сыном. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица Айгуль Иманбаева рассказала своим подписчикам в Instagram, что собирается женить сына и уже приглядывает ему подходящую невесту, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева призналась, что стала похожа на героиню фильма "Ангел в тюбетейке", которую блестяще сыграла несравненная Амина Умурзакова.

Актриса воплотила на экране мать холостяка Тайлака, которая весь фильм выбирала ему невесту.

"Вот и вырос сын. Где бы я ни была, теперь везде, как Амина апай, ищу себе келин. Я говорю правду. Но Асылжан не собирается надевать тюбетейку и быть похожим на Тайлака.

Да я ведь просто желаю ему лучшего, как любая мать. А у вас есть воспитанная, умная, мудрая, красивая девушка?" - спросила Айгуль своих подписчиков.

"Айгульжан, у меня тоже такая ситуация, старшему сыну 27 лет, надо женить", "Конечно, каждая мать желает, чтобы ее ребенок нашел достойную пару", "Вы хорошо воспитали сына, пусть найдет свое счастье", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023529-ischu-kelin-aygul-imanbaeva-priznalas-chto-hochet-zhenit-syna/