"Он из числа тех, кто забывает стареть": 38-летний Рахат Турлыханов поразил отличной фомой

Рахат Турлыханов. Фото: instagram.com/rakhat_turlykhanov

Звезда конца 90-х годов, отечественный певец Рахат Турлыханов покорил отличной спортивной формой. 38-летний исполнитель хита "Зимние ливни" порадовал подписчиков в Instagram новыми фото, передает NUR.KZ.

Турлыханов сообщил о том, что покидает шоу-бизнес в 2004 году. Это было на самом пике его карьеры и, конечно, не могло не огорчить его преданных фанатов.

Впрочем, песни в исполнении Рахата Турлыханова "Танцуй как огонь", "Азем", "Бiр тамшы жас" и другие композиции до сих пор пользуются популярностью у его фолловеров и вызывают у них ностальгию по 90-м.

Рахат не слишком активен в соцсетях и его редкие публикации в Instagram радуют подписчиков. На одной из последних публикаций он запечатлелся в строгом костюме на деловом форуме и получил в свой адрес массу огненных смайликов.

Немногим ранее Турлыханов показал теплое семейное фото и умилил фанатов. Они отметили, что их любимец совсем не изменился.

"Он из числа тех, кто забывает стареть", "Обожала ваши песни, знаю наизусть", "Эх, ностальгия, вспомнила свои школьные годы, мы с тобой летали в облаках", "Моя первая любовь", "Красивая пара", "Когда долго не слушаю песню "Асыл әжем", скучаю", "Песни у вас топ, с мужем слушаем всегда", "О, неужели это Рахат Турлыханов?" - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023382-on-iz-chisla-teh-kto-zabyvaet-staret-38-letniy-rahat-turlyhanov-porazil-otlichnoy-fomoy/