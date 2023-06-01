"Надо верить в лучшее": Жазира Байрбекова рассказала, как вновь стала мамой спустя 23 года

Жазира Байрбекова с дочерью. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова рассказала в программе "Қыздар-ай", как ей удалось стать мамой во второй раз спустя 23 года. Жазира призналась, что сделала все возможное, чтобы мечта стала явью.

Жазира Байрбекова не стала скрывать, что долго мечтала о втором ребенке. Ей удалось родить дочь, которую они с мужем назвали Дара, спустя два десятка лет после рождения первенца.

Ведущая Жанар Айжанова спросила Жазиру, что она может посоветовать женщинам, которые испытывают давление со стороны родственников из-за того, что не могут родить.

"Перед появлением на свет Дары мы долгое время лечились. Поскольку не только у меня были проблемы со здоровьем, но и у Жанболата.

Так что я никакого давления не испытывала, потому что родные знали о нашей ситуации и Жанболат этого не скрывал.

Бывает, конечно, такое, что муж и его родственники начинают обвинять женщину. Пусть Аллах даст им терпения. Не могу ничего никому сказать, ведь прежде, чем критиковать кого-либо, ты должен побыть на его месте.

Конечно, это очень тяжело, ведь и родителям мужа хочется внуков. Но не надо забывать о человечности. Вмешиваться в проблемы чужой семьи - это всегда очень сложно.

Мы ведь не знаем, что нас ждет впереди, что ждет наших детей... Мне только хочется сказать, что всегда надо верить в лучшее", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022992-nado-verit-v-luchshee-zhazira-bayrbekova-rasskazala-kak-vnov-stala-mamoy-spustya-23-goda/