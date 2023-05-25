"Я его раскрутила на подарок": Асель Аскар рассказала о своем свидании

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар поделилась с подписчиками в Instagram впечатлениями о прошедшем свидании с таинственным мужчиной, передает NUR.KZ.

Инстадива поведала, что на все свидания она всегда ходит со своим помощником по созданию контента для социальных сетей.

"Я, кстати, на все свои свидания всегда хожу с мобилографом. Это моя безопасность и мое спокойствие", - сказала Асель.

Девушка рассказала, что "раскрутила" ухажера на подарок и также сообщила, что на свиданиях всегда старается заказывать дорогие блюда.

"Вот подарок, который я сегодня получила. Короче, я его раскрутила на подарок. Вот так. А вы так можете? Я заказала себе устрицы. Заказала дюжину. На что самой жалко. Я на свиданиях заказываю все самое дорогое", - сказала она.

По мнению Асель, мужчине, который хочет проводить с ней время, нужно уметь выполнять ее капризы.

"Не ну а что, правильно же? Я красивая, успешная, популярная девушка. Хочет со мной посидеть, поболтать - ну тогда нужно суметь тянуть мои капризы. Свидание проходит на "ура". По сто раз человек выходит то в уборную, то говорит по телефону, и для него я не суперзвезда, хотя я - суперзвезда. В смысле? Когда сидит перед тобой такое солнце, ты должен смотреть только на меня", - заявила она.

Видео взято со страницы Асель Аскар в Instagram

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022008-ya-ego-raskrutila-na-podarok-asel-askar-rasskazala-o-svoem-svidanii/