"Не ври, не красавица": Асель Аскар показала реакцию бабушки на ее "новые" губы

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар показала в Instagram реакцию своей 81-летней бабушки на ее "новые" губы. Фанаты отметили, что у нее очень красивая бабушка, передает NUR.KZ.

На видео, которое Асель выложила в своей ленте, актриса подходит к бабушке и просит оценить ее "новые" губы, которые она увеличила. Однако бабушка не одобрила этот поступок.

"У тебя и без того губы большие, зачем это тебе? У тебя свои губы красивые", - пожурила ее бабушка.

Асель отметила, что уже поздно сетовать и попросила бабушку назвать ее красавицей.

"Не ври, не красавица", - заявила аже.

Фанаты оставили свои комментарии под видео.

"Аселя, вы не обижайтесь, но ажека затмила своей красотой вас", "Аже права, вы и без этих губ были бы красивы", "Я тоже согласна с вашей аже, все должно быть в пределах нормы", "Аже правду говорит", "Какая красивая ажека, дай Бог ей здоровья", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020626-asel-askar-pokazala-reaktsiyu-babushki-na-ee-novye-guby-i-umilila-kaznet-video/