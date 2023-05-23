"Цените все, что имеете": Арман Коныр о том, как важно проводить время с семьей
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Отечественный певец, солист группы Mysterions Арман Коныр поразмышлял о том, насколько важно проводить время с семьей. Он также показал в Instagram, как с женой и дочерьми отдыхает в Турции, передает NUR.KZ.
"Желательно выходной день проводить в кругу близких, родных людей. Обменяйтесь положительными эмоциями и получите заряд энергии на новую неделю.
И всегда помните, цените все, что имеете. Живите здесь и сейчас. Не живите будущим, когда якобы у вас все будет", - написал Арман в сторис.
Арман также показал, как его супруга - популярная телеведущая Аша Матай, а также их дочери осматривают территорию роскошного отеля в Турции, куда приехали на отдых.
"На совесть поработав, мы приехали сюда отдохнуть и взять передышку. Вместе с семьей с удовольствием знамомимся с нашим отелем. Здесь очень красиво. Пусть и вам удастся прекрасно отдохнуть", - отметил певец.
Фанаты пожелали семье хорошего отдыха, отметив, что любят звездную пару отечественного шоу-бизнеза - Ашу и Армана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021742-tsenite-vse-chto-imeete-arman-konyr-o-tom-kak-vazhno-provodit-vremya-s-semey/