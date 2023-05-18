"Наш второй дом": Беркут рассказал, что заканчивает строительство нового особняка

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Отечественный певец Айбек Жансеитов, известный под псевдонимом Беркут, рассказал в Instagram, что скоро будет готов его новый дом, строительство которого затянулось из-за пандемии, передает NUR.KZ.

Беркут поделился в соцсети новым коротким видео и написал к нему пост. На кадрах он запечатлелся вместе с женой и дочерью на фоне строящегося двухэтажного дома. На столе, у которого они стоят, кипит самовар.

"Мы начали строить дом еще до карантина. Стройка остановилась из-за карантина на три года. Теперь, если даст Бог, закончим за 1-2 месяца наш второй дом", - отметил артист.

"Такая счастливая семья получилась. Хорошо, что поженились, а не разбежались", "Пусть в новом доме царит счастье и будет достаток", "Вы очень красивая пара", "Удачи!", "Поздравляем!" - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021146-nash-vtoroy-dom-berkut-rasskazal-chto-zakanchivaet-stroitelstvo-novogo-osobnyaka/