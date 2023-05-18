Билли Айлиш и Джесси Резерфорд. Фото: instagram.com/billieeilish

Популярная певица Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом, музыкантом Джесси Резерфордом спустя полгода отношений, сообщает американское издание Page Six.

Как сообщают представители певицы, звездная пара решила расстаться мирно и остаться друзьями. Они также отмечают, что любые предположения об измене являются "ложными".

"Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно и остались хорошими друзьями", - заявил представитель.

Авторы статьи сообщают, что в последний раз исполнительница хитов "Bad guy" и "Lovely" была замечена в компании Резерфорда в апреле на фестивале Коачелла. Позже на крупнейшем модном мероприятии Met Gala Айлиш уже появилась одна, без сопровождения возлюбленного.

21-летняя Билли Айлиш и 31-летний Джесси Резерфорд начали встречаться осенью прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021090-billi-aylish-rasstalas-so-svoim-boyfrendom/