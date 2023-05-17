"Вместе с ней жить не буду": жена Турсынбека Кабатова призналась, как отнеслась бы к токал

Молдир Муканова. Фото: instagram.com/moldir.mt

Супруга казахстанского юмориста Турсынбека Кабатова ответила на вопросы Асхата Садырбая и Перизат Мырзахмет в программе Paradox. Продюсер и бизнесвумен Молдир Муканова откровенно рассказала, сможет ли принять токал.

Асхат Садырбай отметил, что слышал о том, что Молдир очень ревнива.

"Впервые о таком слышу за все 20 лет брака", - отшутилась она.

Молдир был задан вопрос, смогла бы она принять токал в своем доме.

Я, конечно, против, как и все женщины. Если он примет такое решение, то я скажу, что его путь открыт. Вместе с ней жить не буду", - заявила Молдир.

Супруга Кабатова рассказала, что всегда старалась поддержать мужа и мотивировала на успех.

"Все 20 лет нашей совместной жизни я посвятила Турсынбеку, его развитию, его росту, каждый день мотивировала его, говорила, что народ его ценит, что Аллах его любит. Я это действительно знаю и вижу...

Я вышла замуж за простого казахского парня, не за Турсынбека Кабатова, которого знают сейчас, а за парня по имени Турсынбек. 8 месяцев мы были просто знакомыми, полтора года дружили, потом поженились, без какого-либо расчета, по любви.

Не скажу, что я так все классно сделала, если бы ему суждено было стать успешным, то и без меня бы стал, но я очень старалась, делала все от меня зависящее. Не я его сделала успешным, не то меня не так поймут, но я его поддерживала и желала добра.

Я сама не стремилась стать известной, я знала, что не буду заниматься творчеством, думала, открою какой-либо бизнес. Я не конкурировала с мужем. Звездой становиться я не собиралась, мне хватает того, что муж стал известным, благодарю за это Аллаха.

Все было - и гастроли, концерты, которые мы с ним организовывали вдвоем, нам не хватало средств, но как-то выкручивались, я брала деньги под проценты. Так что мой вклад в успех мужа есть, пусть он, как капля в море", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020892-vmeste-s-ney-zhit-ne-budu-zhena-tursynbeka-kabatova-priznalas-kak-otneslas-by-k-tokal/