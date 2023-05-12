79-летний Роберт Де Ниро показал свою новорожденную дочь

Роберт Де Ниро. Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Знаменитый американский актер Роберт Де Ниро, недавно ставший отцом в седьмой раз, показал свою новорожденную дочь и раскрыл ее имя, передает NUR.KZ.

Многодетный отец Роберт Де Ниро в эфире телевизионной программы CBS Mornings показал фотографию своей новорожденной дочери. Малышку назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро.

Как пишет издание, девочка появилась на свет 6 апреля. Ее мамой стала возлюбленная актера, 45-летняя тренер боевых искусств Тиффани Чен. По сообщению издания PageSix, пара познакомилась в 2015 году на съемках фильма "Стажер".

Напомним, ранее мы писали, что 79-летний голливудский актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. У Де Ниро двое детей от первой жены - 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль, двое других детей 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен от второй жены, а также двое сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020245-79-letniy-robert-de-niro-pokazal-svoyu-novorozhdennuyu-doch/