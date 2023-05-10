79-летний Робер Де Ниро стал отцом в седьмой раз
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Американский актер Роберт Де Ниро, сыгравший в фильмах "Крестный отец" и "Стажер", в своем интервью ET Canada сообщил, что недавно у него родился седьмой ребенок.
Как пишет издание, голливудский актер признался, что недавно стал отцом в седьмой раз.
"У меня только что родился ребенок", — сказал актер.
Представители знаменитости подтвердили эту информацию, однако пока не известно, кто является матерью ребенка.
Актер также рассказал, какой он отец, и заявил, что иногда ему приходится быть строгим по отношению к своим детям.
"С детьми ничего не поделаешь. Думаю, каждый родитель со мной согласится, что всегда хочется поступать правильно, но не всегда это возможно", - рассказал Де Ниро.
Стоит отметить, что Роберт Де Ниро был дважды женат. Двое детей от первой жены - актрисы и певицы Дайан Эббот. Старшую дочь Дрену актер удочерил, когда женился на ее матери. Двое других детей - от бывшей жены Грейс Хайтауэр. Он также является отцом сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019870-79-letniy-rober-de-niro-stal-ottsom-v-sedmoy-raz/