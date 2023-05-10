79-летний Робер Де Ниро стал отцом в седьмой раз

Роберт Де Ниро. Фото: Kevin Winter/Getty Images

Американский актер Роберт Де Ниро, сыгравший в фильмах "Крестный отец" и "Стажер", в своем интервью ET Canada сообщил, что недавно у него родился седьмой ребенок.

Как пишет издание, голливудский актер признался, что недавно стал отцом в седьмой раз.

"У меня только что родился ребенок", — сказал актер.

Представители знаменитости подтвердили эту информацию, однако пока не известно, кто является матерью ребенка.

Актер также рассказал, какой он отец, и заявил, что иногда ему приходится быть строгим по отношению к своим детям.

"С детьми ничего не поделаешь. Думаю, каждый родитель со мной согласится, что всегда хочется поступать правильно, но не всегда это возможно", - рассказал Де Ниро.

Стоит отметить, что Роберт Де Ниро был дважды женат. Двое детей от первой жены - актрисы и певицы Дайан Эббот. Старшую дочь Дрену актер удочерил, когда женился на ее матери. Двое других детей - от бывшей жены Грейс Хайтауэр. Он также является отцом сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019870-79-letniy-rober-de-niro-stal-ottsom-v-sedmoy-raz/