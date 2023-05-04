"Я очень ревнив и моя жена тоже": Тауекел Мусилим рассказал о личной жизни (видео)

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Актер Тауекел Мусилим рассказал о личной жизни в программе "Оян!". Он заявил, что очень ревнив, а также рассказал, какие чувства испытал при первой встрече с Махаббат, передает NUR.KZ.

У Тауекеля спросили, как начинается его утро.

"Меня обычно будит сын. В 7 часов утра обычно просыпаюсь. На завтрак в обязательном порядке у нас каша, а еще вареные яйца, хлопья", - поведал дважды папа.

Актер также рассказал, кому больше повезло с выбором спутника жизни - его жене Махаббат или ему. Была затронута и тема ревности. Один из самых красивых актеров казахстанского кино заявил, что супруга не ревнует его к партнершам по фильмам.

"Мне, конечно, больше повезло. Потому что все зависит от женщины. Я очень ревнив и моя жена тоже. Главное - не давать повода. Что касается моего творчества, то мы договорились, что работа - это работа", - отметил он.

Тауекел признался, что влюбился в Махаббат с первого взгляда.

"Мне нужно время, чтобы полюбить человека. Я так думал, пока не встретил Махаббат. Я полюбил ее с первого взгляда, испытал прекрасные чувства, которые раньше никогда не испытывал", - заявил он.

Актер также рассказал, какую бы роль хотел сыграть.

"Я хотел бы сыграть батыра в историческом фильме", - заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019384-ya-ochen-revniv-i-moya-zhena-tozhe-tauekel-musilim-rasskazal-o-lichnoy-zhizni-video/