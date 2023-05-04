"Вот бы все мужчины были такими": Беркут растрогал фанатов признанием в любви Аише

Беркут и Аиша с детьми: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный под сценическим именем Беркут, опубликовал трогательное видео в Instagram со своей супругой, где признался ей в любви, передает NUR.KZ.

Беркут поделился совместными кадрами с супругой под проникновенные строчки стихотворения Александра Тарадова "Я люблю эту женщину. Очень люблю".

"Если каждое утро говорить жене одно красивое слово: "Какая ты сегодня особенная красавица" - твой день изменится", - добавил певец.

Поклонников пары растрогало признание певца. Они выразили свое восхищение паре и отметили, что такую женщину, как Аиша невозможно не любить.

"Как можно ее не любить? Она же прекрасна во всем!","Будьте счастливы! Вы классные. Восхищаюсь вами", "Аишу невозможно не любить, в ней все гармонично. Она настоящая, естественная, с добрым сердцем", "Вот бы все мужчины были такими", "Обожаю эту пару", - отреагировали подписчики.

Напомним, ранее мы писали, что 81-летняя мама Беркута очаровала Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019337-vot-by-vse-muzhchiny-byli-takimi-berkut-rastrogal-fanatov-priznaniem-v-lyubvi-aishe/