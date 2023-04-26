"Как молодо выглядит": 81-летняя мама Беркута очаровала Казнет (видео)

Айша Копжасарова. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, показал кадры, на которых запечатлена его 81-летняя мама. Фанаты и коллеги в Instagram отметили, что она прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

Беркут опубликовал видео, на котором его мама, поэтесса и член Союза писателей Казахстана Айша Копжасарова, прогуливается по магазину в светлом наряде, украшенном национальными орнаментами, и белой шляпе.

"С каждым днем становится все краше. Мама Беркута", - подписал артист видео.

"Как прекрасно, дай Бог каждому так красиво стареть", "Символ красоты", "Матери, у которых хорошие дети, никогда не стареют", "Как молодо выглядит. Красота неописуемая. Здоровья и всего самого наилучшего", "Королева, какая стать!", "81 или 61? Ты не путаешь?", "Ах, какая женщина! Пусть ваша мама живет до ста", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018342-kak-molodo-vyglyadit-81-letnyaya-mama-berkuta-ocharovala-kaznet-video/