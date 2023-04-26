Подписчики перечислили 2,7 млн тенге Асель Аскар на "мечту"

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Подписчики отечественной инстадивы Асель Аскар в Instagram перечислили ей более двух млн тенге на "мечту", как позже призналась блогерша, ее целью была помощь нуждающимся детям, передает NUR.KZ.

Неделю назад Асель Аскар у себя на странице открыла сбор денег под предлогом осуществить мечту - приобрести новую машину. Некоторые фолловеры не оценили идею артистки и раскритиковали ее, другие - поддержали и стали отправлять деньги на карту.

Stories Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Позже Асель рассказала, что истинной целью сбора было желание помочь нуждающимся детям.

"Благодарю каждого отдельно за ваше желание мне помочь осуществить мою мечту, за желание меня порадовать, за вашу поддержку и любовь. Гелен так и остается моей мечтой, и я обязательно ее реализую. Но сегодня для меня важнее этой железки, это радость детей. Уверена, мой Бусинка мной гордится. Изначально это было задумано с целью помощи детям", - поделилась звезда соцсетей.

Асель Аскар отметила, что ей хотелось, чтобы никто не знал о задуманном. По ее словам, за короткое время удалось собрать более 2,7 млн тенге.

"Мне хотелось, чтобы никто не знал о задуманном, хотелось посмотреть сколько же я в итоге соберу. И мой шок в шоке. Сумма сбора свыше 2,7 млн тенге. А собирали мы не на помощь, а на мою мечту", - написала она.

Артистка призналась, что после потери сына ей хочется радовать детей, видя в их улыбке одобрение и смех своего сына, а также мотивировать других людей на совершение добрых дел.

"У всех разная мотивация для работы и заработка. До потери моего сына у меня было желание жить лучше, стать богаче, популярнее, чтобы потешить свое "эго". Теперь же я живу с мыслью радовать всех, чтобы Айбарсик видел и гордился", - поведала блогерша.

Также она добавила, что в ее жизни произошло переосмысление ценностей и она нашла в себе силы, чтобы не ожесточиться.

"Ценности меняются. И у меня этот процесс запущен. Я благодарна, что я не ожесточилась, что свою силу я могу направить на благое. Я считаю, это самый лучший способ трансформировать свою внутреннюю боль, перекрывая помощью и добром", - сказала Асель.

Stories Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Напомним, в октябре прошлого года скончался восьмимесячный сын Асель Аскар. Блогерша также рассказала, как справляется с депрессией после перенесенной утраты сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018282-podpischiki-perechislili-27-mln-tenge-asel-askar-na-mechtu/