"Лучше обезопасить обе стороны": Дарья Александрова высказалась о брачном договоре

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова поговорила с подписчиками в Instagram и поделилась мнением о брачном договоре, а также рассказала о своем родном отце, передает NUR.KZ.

Телеведущая сообщила, что у них с мужем нет брачного контракта, однако она не против юридических договоренностей между супругами. По мнению Дарьи, в отношениях может всякое случиться, поэтому лучше обезопасить обе стороны союза.

"Нет. Но я за брачные контракты. Если что-то и будет - я уже знаю, что прорвусь. В самом начале отношений всегда бабочки в животе и радуга в голове, но бывает всякое. Никто не женится, чтобы разводиться. Развод в принципе, без всяких судов, уже является очень серьезной психологической травмой. Мы живем в материальном мире и лучше обезопасить обе стороны. Пропишите все с юристом, подпишите, уберите в самый дальний ящик, забудьте про этот договор и живите долго и счастливо!" - поделилась инстадива.

Stories Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса, снявшаяся в кинокартинах "Свадьба.kz", "Путь лидера" и сериале "Нархоз", также рассказала о своем родном отце. По словам Дарьи, у родителей не сложились отношения, однако она хорошего мнения об отце. Инстадива призналась, что сама пережила развод и понимает, что это может быть во благо.

"Хороший человек, однозначно. Я не могла родиться от плохого. Не срослось у них с моей мамой. У самой за плечами развод, и я знаю, что это такое. Даже развод может быть во благо.

Мы как-то с ним встретились в Москве. Поговорили. Хороший, добрый. Переживал сильно, что я скажу. Что думала про него все это время. Я своим привычным позитивом успокоила его. Сказала, что всякое бывает. Это жизнь. И эта жизнь разлучила нас, и все, что ни делается - к лучшему. У мамы и у меня сейчас лучшая жизнь, и у него также: жена и двое деток. Красивые, умные дети, кстати. Пробовала даже переписываться с братом и сестрой, но что-то не пошло. Не помню, почему", - рассказала телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017942-luchshe-obezopasit-obe-storony-darya-aleksandrova-vyskazalas-o-brachnom-dogovore/