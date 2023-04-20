"Молодая бабуля": певица Слава растрогала Сеть милыми кадрами с новорожденным внуком

Слава с внуком. Кадр из видео: instagram.com/nastya_slava

Российская певица, актриса и автор песен Слава, недавно впервые ставшая бабушкой, опубликовала теплые кадры с внуком и умилила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце марта 42-летняя певица Слава стала бабушкой. Ее дочь Александра Морозова родила сына. Артистка не скрывает, что безмерно рада этому. Она опубликовала в соцсети трогательные кадры с новорожденным внуком, которого нежно держит на руках.

"Даем мамочке отдохнуть! В бутылочке мамочкино молочко", - отметила она.

"Светишься вся от счастья", - прокомментировала видео актриса Лариса Гузеева.

"Молодая бабуля, дочка, конечно, пусть отдыхает и собой занимается. Низкий поклон таким бабушкам, которые помогают с внуками", "Внуки - это прививка от старости", "Дай Бог, чтобы все бабушки так выглядели", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017520-molodaya-babulya-pevitsa-slava-rastrogala-set-milymi-kadrami-s-novorozhdennym-vnukom/