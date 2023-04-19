Меруерт Утекешева сохранила цветы, подаренные мужем на съемках фильма "Кыз-Жибек"

Меруерт Утекешева. Фото: instagram.com/kazakhfilm.kz

Известная советская и казахстанская актриса, заслуженная артистка КазССР Меруерт Утекешева в программе "Ел бағдарламасы" рассказала о муже - народном артисте Казахстана Кумане Тастанбекове.

Меруерт Утекешева и Куман Тастанбеков блестяще сыграли главные роли в легендарном фильме "Кыз-Жибек", который вышел на экраны в 1972 году. После выхода кинокартины актеры поженились, их любовь стала символом настоящих и глубоких чувств.

Актриса рассказала о покойном муже, которого потеряла в 2017 году, об их первой встрече в кино.

"Мне было тогда 17 лет. Я только окончила школу и начала сниматься в фильме "Кыз-Жибек", а Куман уже был студентом, такой красивый, высокий парень, таких я не встречала больше.

Конечно, красивых парней много, но именно таких, как Куман, нет. Мой самый маленький внук похож на своего деда, ему два года сейчас. Я думаю, может быть, он продолжит путь своего дедушки Кумана. Верю в это.

Куману было 20 лет, когда он приехал из аула учиться в Алматы. Родители у него были прекрасными людьми. Лет 10 они жили с нами, когда уже стали пожилыми.

Мы очень хорошо ладили, моя свекровь была прекрасной женщиной. И свекор был замечательным человеком, ходил каждую пятницу в мечеть, читал намаз. Я очень скучаю по ним и по своим родителям", - призналась она.

Вспоминая о фильме "Кыз-Жибек", Меруерт Утекешева рассказала, что сниматься в такой легендарной кинокартине для нее было очень ответственно, ведь выхода фильма с нетерпением ждали зрители.

На съемочной площадке рядом с ней снимались именитые артисты, такие как Асанали Ашимов, Ануарбек Молдабеков, Каукен Кенжетаев, Гульфайрус Исмаилова, Идрис Ногайбаев и другие.

"Я очень счастливый человек. Они не смотрели на меня свысока, мол, что эта маленькая девчонка может. Напротив, помогали мне. Асанали ага, сыгравший Бекежана, воспринял меня как настоящую актрису. Для меня это большая радость", - отметила она.

Ведущий спросил, как же зародилась любовь к будущему мужу.

"Куман был на третьем курсе, мы каждый день встречались на съемочной площадке, разговаривали, но мои мысли были сконцентрированы на фильме, я думала только о работе.

Первые сцены, снятые в павильоне, были самыми трудными для меня. Потом уже пришла весна, мы отправились снимать на жайлау. С весною пришла и любовь. Впервые он подарил мне огромный букет полевых цветов, когда был перерыв между съемками.

Я сохранила эти полевые цветы, высушила их, они есть у меня до сих пор. Куман сам удивлялся, спрашивал, как я сумела сохранить их. Я ответила ему, что смогла сохранить, потому что они были подарены мне с большой любовью", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017408-meruert-utekesheva-sohranila-tsvety-podarennye-muzhem-na-semkah-filma-kyz-zhibek/