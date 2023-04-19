"Когда на улице встречаются - они не здороваются": певица Валерия рассказала об отношении детей к отцу

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица в своем интервью на YouTube-канале Натальи Подольской рассказала о пережитом насилии в семье и об отношениях детей со своим отцом.

Валерия, которая на днях отметила свое 55-летие, почти 20 лет счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Однако до встречи со своим третьим мужем артистка пережила немало испытаний в браке с Александром Шульгиным, от которого у певицы трое взрослых детей.

Певица неоднократно рассказывала в своих интервью, что ей пришлось пережить, находясь в браке с Шульгиным. По словам артистки, экс-супруг проявлял агрессию и применял физическое насилие по отношению к ней, в связи с чем они с детьми много лет жили в страхе.

Спустя много лет после неудачного брака, артистка рассказывает, что если мужчина хотя бы однажды смог переступить черту и поднять руку на женщину, то это может повториться не раз.

"Если мужчина хоть один раз поднял на вас руку, это обязательно случится второй раз. Так будет всегда", - сказала она.

Артистка призналась, что долгое время они с детьми жили в страхе, ходили на групповые занятия с психологом и скрывались от бывшего мужа. После пережитых потрясений у старшей дочери в детстве были панические атаки и боязнь увидеть даже силуэт отца.

"Был момент, когда он внезапно приехал в Аткарск, где мы скрывались от него. Она возвращалась из школы, поворачивается и такой силуэт на фоне окна. Вот страх долгое время был увидеть. Она боялась испугаться. Она боялась этой ситуации", - поведала Валерия.

Певица отметила, что дети много лет не общаются и не видятся со своим отцом, более того, случайно встретив его на улице, они друг с другом даже не поздоровались.

"Больше всего досталось дочери, поскольку она старшая. Она больше понимала. Арсений вообще ничего такого не помнит (младший сын). А вот старшие... В ту сторону просто пустота (в сторону отца - прим.ред.). Есть и есть. Даже когда на улице встречаются - они не здороваются", - призналась она.

Валерия рассказала об отношениях нынешнего мужа Иосифа Пригожина со своими детьми. Когда она впервые познакомила их с Пригожиным, младшему сыну на тот момент было всего четыре года. По словам артистки, дети полюбили Иосифа как родного отца.

"Они папой, кстати, никогда его не называли. Это не нужно. Они были уже достаточно большие, когда он появился в их жизни. Йося, Йося, за глаза - папа. Шене было девять лет, Артемию - восемь, Арсению - четыре года. Они все время созваниваются, все время на связи", - поделилась Валерия.

В своем интервью певица рассказала, как Иосифу удалось выстроить хорошие отношения с ее детьми.

"Вот Йося всегда правильно говорит, что нужно всегда жить интересами другого человека. Всегда думать о том, а интересно ли это тому человеку. И он с детьми, видимо, выстраивал отношения по этой же схеме. Жил интересами детей", - поделилась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017336-kogda-na-ulitse-vstrechayutsya-oni-ne-zdorovayutsya-pevitsa-valeriya-rasskazala-ob-otnoshenii-detey-k-ottsu/