"Это важно для келин": Жазира Байрбекова о жизни молодоженов с родителями (видео)

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Певица Жазира Байрбекова в программе "Ел бағдарламасы" высказалась по поводу того, должны ли молодожены после свадьбы жить с родителями. По мнению артистки, это будет полезно для молодой келин.

Семья артистов Жазиры Байрбековой и Жанболата Ербатырова считается одной из самых идеальных в казахстанском шоу-бизнесе. Певица рассказала, что вышла замуж очень рано, ей было всего 18 лет.

"Родители были против, но я считала, что я уже взрослый человек, хотя сейчас понимаю, что была еще ребенком. Два года мы жили с родителями мужа, в его отчем доме.

Эти два года мне запомнились на всю жизнь. Я была очень разбалованной девушкой. Я и раньше рассказывала в своих интервью об этом, мои родители всегда выполняли все мои капризы. А в эти два года все было по-другому. Из меня сделали отличную хозяйку", - рассказала она.

Певица отметила, что очень благодарна родителям мужа.

"Сказать, что это были трудности, стыдно. Жить со свекром и со свекровью, получить их благословение, стать родной для их семьи - это очень важно и нужно для келин, чтобы дальше развиваться.

А сейчас многие молодожены торопятся жить самостоятельно и даже сами родители им потакают в этом. А в таком случае, когда невестка привыкнет к ним?

Она должна почувствовать, что теперь это ее семья, поэтому нужно вместе жить со свекровью и свекром хотя бы три года, я считаю. Я вот мало жила с ними", - отметила Жазира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017260-eto-vazhno-dlya-kelin-zhazira-bayrbekova-o-zhizni-molodozhenov-s-roditelyami-video/