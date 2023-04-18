"К сожалению, я не ведьма": актриса Наталья Рудова рассказала, как ей удается сохранить фигуру

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала, почему до сих одна, а также боится ли она беременности, и какой придерживается диеты, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков актрисы поинтересовался, почему девушка до сих пор одна. По словам Натальи, если она не выставляет личную жизнь напоказ, то это не означает, что ее нет.

"Если я не форсю мужиков в своей соцсети, как многие, это не значит, что их не было и нет. К тому же, это ужасно, когда люди "расходятся" с кем-то со "всей страной". Это личное", - прокомментировала Рудова.

39-летняя актриса также рассказала, что не беспокоится, если в будущем беременность изменит ее фигуру не в лучшую сторону.

"Нет, не боюсь. В конце концов если будет то, что не смогу исправить я, исправит пластический хирург", - поделилась она.

Stories Натальи Рудовой. Скрин: instagram.com/rudovanata

Наталья часто делится на своей странице в соцсети фотографиями своей стройной фигуры. Фолловеры поинтересовались у Рудовой, какого режима питания придерживается она, чтобы держать себя в форме. Артистка призналась, что ей всегда приходится ограничивать себя в еде.

"К сожалению, я не ведьма. И мне всю жизнь приходится себя ограничивать. Иногда срываюсь и ем все подряд, потом мучаю себя, чтобы вернуть форму", - написала она.

Stories Натальи Рудовой. Скрин: instagram.com/rudovanata

Напомним, ранее актриса похвасталась фигурой и показала упругий пресс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017160-k-sozhaleniyu-ya-ne-vedma-aktrisa-natalya-rudova-rasskazala-kak-ey-udaetsya-sohranit-figuru/