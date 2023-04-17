Актер сериала "Контейнер" стал отцом во второй раз и дал редкое имя сыну

Дмитрий Чеботарев. Фото: instagram.com/chebotarev_dima

Российский актер Дмитрий Чеботарев, снявшийся в сериалах "Вампиры средней полосы" и "Контейнер", стал отцом во второй раз. Об этом он рассказал в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Радостной новостью звезда телеэкранов поделился на своей странице в соцсети, опубликовав фото с ручкой новорожденного малыша. У актера родился сын, которому дали редкое имя - Кай. Мальчик появился на свет 11 апреля.

"11 апреля. Новая чудесная дата для нашей семьи. Родился Кай Дмитриевич Чеботарев. Нас теперь четверо. Нас больше! Любви больше! Счастья больше! Спасибо, любимая, за чудеса в моей жизни! Спасибо, Кай, что выбрал нас!" - написал актер.

Поклонники и коллеги по цеху поздравили Дмитрия в комментариях.

"Это чудо чудесное, поздравляю вашу семью", "Хорошего самочувствия маме и малышу", "Дима, поздравляю вашу семью с прекрасным событием ! Здоровья маме и Каю", "Поздравляю вас, старина", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017041-akter-dramaticheskogo-seriala-konteyner-stal-ottsom-vo-vtoroy-raz-i-dal-redkoe-imya-synu/