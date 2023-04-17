"Может ли время убить любовь?": Мадина Садвакасова заинтриговала фанатов своим постом

Мадина Садвакасова с мужем. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова заинтриговала фанатов в Instagram своим новым постом. Артистка поинтересовалась, могут ли угаснуть настоящие чувства со временем, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова разместила фото с мужем, на которых они запечатлены в национальной одежде. И задала своим фанатам вопросы.

"Может ли время убить настоящую любовь? Что нужно сделать, чтобы пылающий огонь любви не угасал до конца жизни?" - написала она.

Подписчики поразмышляли на тему любви и крепких отношений между супругами.

"Время не сможет убить настоящую любовь", "Мадина, вам нужно еще две красивые дочки и два красивых сыночка", "Я думаю, любовь будет вечной, если каждый будет исполнять свою роль", - отметили пользователи Казнета.

Ну а некоторых взволновали вопросы Мадины. Однако их сомнения тут же развеяли другие фанаты.

"Ты, случайно, не развелась?", "Какой-то подтекст есть как будто", "Если бы развелась, то не ставила бы фото с мужем", "Вот откуда сплетни появляются", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016989-mozhet-li-vremya-ubit-lyubov-madina-sadvakasova-zaintrigovala-fanatov-svoim-postom/