"Обучусь за год": Беркут признался, что мечтает сесть за штурвал собственного самолета (видео)

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанские артисты Беркут и Аиша стали гостями программы "1001 түн" и без утайки ответили на вопросы. Супруги рассказали, как воспитывают детей, а также поведали о своих мечтах.

Ведущие отметили, что артисты часто отдыхают вместе с детьми за рубежом. Они поинтересовались, есть ли у супругов недвижимость на Бали и в ОАЭ.

"В Дубае есть дом и бизнес есть, слава Аллаху. На Бали нет. Далеко слишком. Нет еще прямого перелета на Бали. Летишь туда с пересадкой через Дубай или Сингапур... Нужен самолет. Я как раз-таки искал самолет. Но меня домочадцы ругают за это", - рассказал Беркут.

Аиша заявила, что муж мечтает сам сесть за штурвал самолета.

"Ладно еще самолет, но он же хочет сам его водить, летать на нем. Человек никогда сам этим не занимался, но хочет обучиться. Я лично очень переживаю", - добавила Аиша.

Певец признался, что нет ничего невозможного. Для того, чтобы управлять самолетом, он готов пройти годовое обучение.

"Обучусь за год. Буду летать на тои. Шучу. Я вот, к примеру, на ракету сесть и полететь не смогу, но самолет вести сумею. Даст Бог, обучусь. Но Аиша и мой брат меня ругают, мол, зачем тебе это", - отшутился артист.

Беркут также ответил на вопрос, как изменился после брака.

"Не могу сказать, что изменился только я, думаю, что мы оба изменились", - отметил артист.

Супруги рассказали, как воспитывают детей. Беркут признался, что строг с сыновьями.

"Аиша мне говорит, мол, будь с ними помягче, но я уверен, что ребенок повторяет за своими родителями. Я бываю с ними строг, не бью никогда, но порой ругаю. Это мальчики, с ними так можно, их можно поругать, а вот с девочкой так нельзя. Никогда не повышаю голоса на дочь. Отец меня тоже воспитывал в строгости, я вижу в этом только хорошее", - отметил Беркут.

В студию поступил звонок, телезрительница задала вопрос, какой самый дорогой подарок сделал Беркут Аише.

"Даже не знаю, если это вещь, то, наверное, машина. А если откинуть материальное, то это наша счастливая жизнь, моя любовь", - заявил Беркут.

Была озвучена и версия Аиши. Она призналась, что Айбек (настоящее имя Беркута - прим. ред.) старается сделать ее счастливой.

"Наверное, это наша жизнь и свобода. Айбек, правда, дает мне много свободы", - призналась супруга артиста.

Ведущая спросила, может ли Аиша, к примеру, сама уехать на отдых за границу.

"Да, я ездила на две недели в Индию с подругой. Айбек смотрел за детьми. Я конечно, советуюсь с мужем, спрашиваю его разрешения, но он всегда мне разрешает. Я ведь не прошу ничего плохого", - заявила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016662-obuchus-za-god-berkut-priznalsya-chto-mechtaet-sest-za-shturval-sobstvennogo-samoleta-video/