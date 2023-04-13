"Я бы все отдала, чтобы снова увидеть маму": Маржан Арапбаева написала трогательный пост

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева поделилась в своем Instagram редкой архивной фотографией. На черно-белом снимке запечатлена маленькая Маржан, передает NUR.KZ.

"Даже не знаю, сколько мне здесь лет точно... Наверное, 16-17. Если бы мне предложили вернуться в то время, я бы, не задумывась, ответила, что очень этого хочу.

Потому что тогда была жива моя мама. Скорее всего в это время дома она бы готовила таба-нан (домашний хлеб - прим. ред.), а может быть, суп-лапшу или нан-салма (традиционное мучное блюдо - прим. ред.). До обеда она была учительницей, после обеда - мамой.

Эх, была бы у меня такая возможность вернуться в то время. Клянусь, я бы все отдала! Я бы все отдала, чтобы снова увидеть свою маму", - написала Маржан.

"Жаным, я сейчас заплачу", "Я бы тоже хотела увидеть свою маму", "Маржан, я желаю вам, чтобы все в вашей жизни сложилось так, как хотела бы ваша мамочка", "Пусть душа вашей мамы пребудет в раю", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016651-ya-by-vse-otdala-chtoby-snova-uvidet-mamu-marzhan-arapbaeva-napisala-trogatelnyy-post/