"Этим нужно гордиться": Нурболат Абдуллин ответил хейтерам, заявившим, что он "постарел"

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин, ставший отцом в третий раз, рассказал фанатам в Instagram, что почувствовал, когда впервые взял на руки новорожденную дочь, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили, какие чувства испытал певец, когда впервые увидел недавно родившуюся дочь.

"Это невозможно выразить словами. Я старался сохранять в этот момент спокойствие и благодарил Всевышнего", - отметил отец трех дочерей.

Сторис Нурболата Абдуллина. Скрин: instagram.com/nurbullin

Кое-кто заявил, что певец "состарился".

"Я думаю, что на лице человека отражается вся его жизнь, и этим нужно гордиться", - заявил артист.

Нурболата попросили дать совет молодым.

"Научись отдавать себе отчет. Нужно прекратить слушать советы, которые продают под видом мотивации для своей выгоды. Воспитание - от отца, мудрость - от матери, счастье - от Аллаха. Действуй, учись!".

Подписчики также поинтересовались, есть ли брат у Нурболата, похожий на него.

"Да вот, нет же", - пошутил он, намекнув, что неповторим.

Сторис Нурболата Абдуллина. Скрин: instagram.com/nurbullin

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016190-etim-nuzhno-gorditsya-nurbolat-abdullin-otvetil-heyteram-zayavivshim-chto-on-postarel/