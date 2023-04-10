"Я наняла детективов": Ксения Бородина рассказала об изменах бывшего мужа

Ксения Бородина. Фото: youtube.com/@NadinStrelets

Ксения Бородина впервые после развода дала откровенное интервью Надежде Стрелец на одноименном на YouTube-канале, где рассказала о разводе с Курбаном Омаровым, и почему расстались с первым мужем.

Ксения рассказала, что отношения с первым мужем не сложились из-за разных взглядов на жизнь. По словам Бородиной, бывший муж долго не давал развода.

"Мы не расстались врагами. Я приняла решение развестись. У нас разные представления о жизни. Он не одобрил мое решение, сопротивлялся, потом все-таки он сдался и мы развелись", - поделилась теледива.

Ксения призналась, что она никогда не жалела об этом. Однако она отметила, что бывший муж практически не общается с их дочерью Марусей.

"Ни одной секунды в своей жизни я об этом не жалела. Единственное, за что я сильно переживала, что у него нет общения с ребенком. Маруся (старшая дочь - прим.ред.) - очень нежная, тонкая, хрупкая. Я прекрасно понимала, что ей нужен папа. Но я взяла похожего мужа на своего отца, поэтому общения, как такового, не случилось. Сейчас он не в России. Я не знаю, где он, и что с ним. Он является отцом Маруси, общения у них практически никакого нет", - рассказала Бородина.

Телеведущая также рассказала подробности развода с Курбаном Омаровым после шести лет брака. По ее словам, причиной тому стали многочисленные измены экс-супруга.

"Я понимала, что рано или поздно это все закончится. Расстались мы из-за предательства, из-за измены. Их было множество, как потом я выяснила. Было очень подло и неприятно. Человек до последнего стоял на коленях и признавался в любви", - поведала Ксения.

Как отметила ведущая, после развода стали появляться новости об изменах.

"Было принято решение разводиться. Мы не общались. Стали появляться моменты того, что он мне изменял. Когда ты в браке, никто ничего не рассказывает. А когда ты разводишься - все начинают тебе что-то рассказывать. Я в это все поверила, вылила все это в Сеть. Я была на страшных нервах. Я взяла и накатала пост (в Instagram - прим. ред.). Думала, что это разорвет нашу связь. И я уже к нему не вернусь. Но это не сработало", - сообщила она.

Однако несмотря на слухи и принятое решение, экс-супругу удалось вернуть Ксению и они вновь примирились. По словам Бородиной, в этот момент она думала лишь об их дочери Теоне.

"Он меня вернул. Какое-то время мы жили нормально, спокойно. А потом все стало хуже и хуже. Мы абсолютно разные. Его образ жизни мне не подходит. Не хочу озвучивать, но это не мое. У меня в голове была только Теона, и я все время думала только о ней. Я думала, что нельзя так. У одного ребенка нет папы, пусть у другой будет", - призналась она.

Телеведущая также отметила, что во время отношений она была постоянно угнетенная, из-за бесконечной ревности.

"Были классные моменты, но их было очень мало. Я была угнетенная. Я все время была недовольная и злая. Меня адски ревновали. Когда тебе так запрещают, ты только потом понимаешь почему", - заявила инстадива.

В своем интервью Ксения Бородина рассказала, что прибегала к помощи услуг детективов, чтобы на собственных глазах убедиться в неверности супруга.

"Я наняла детективов, которые все это мне сняли. Мне дали имена и фамилии. Их было какое-то неимоверное количество. Это потом все всплыло. Я за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки. Очень долго потом отходила. Недели две не ела. Сильно похудела. Я лежала просто пластом. Это должно было случиться. И слава Богу, что я это увидела. И хорошо, что все так произошло", - сообщила ведущая.

Ведущая "Дома-2" также добавила, что их дороги разошлись окончательно.

"Разошлись дороги. Общения не будет. Я просто не вижу смысла", - поделилась она.

Напомним, что в конце июня 2021 года Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016158-ya-nanyala-detektivov-kseniya-borodina-rasskazala-ob-izmenah-byvshego-muzha/